Внедорожник снес группу пешеходов в Челябинске: все подробности

Внедорожник несется к перекрестку и сметает группу пешеходов. Не останавливаясь, уносится дальше, оставляя раненых на асфальте. Быстро сориентировались водители, которые все видели. Они заблокировали BMW в потоке движения. Не пропускали, пока не приехала полиция. И даже самостоятельно пытались вытащить водителя из авто.

Водитель не сразу отвечает на вопросы. Инструкции полицейского выполняет неуверенно. Результат - ожидаемый: уровень алкоголя в крови превышает норму почти в 4 раза.

Подозреваемый заявил: показалось, что сбил столб. Автомобиль и правда снес дорожный знак "пешеходный переход". Можно представить, насколько автомобилист был пьян, если не понял, что кроме этого смел с тротуара пять человек.

Среди лежащих на дороге людей можно разглядеть коляску. Внутри - 11-месячный ребёнок. Как и все пострадавшие, он получил травмы разной степени тяжести. Все пешеходы сейчас в больнице.

На допросе устроивший страшное ДТП водитель пытался оправдаться стечением обстоятельств. Ему грозит реальный тюремный срок.

"По данному факту следственными органами города Челябинска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное пунктами А Б, частью второй статьи 264 "Нарушение ПДД при эксплуатации транспортных средств", - сообщили в СК.

Оказалось, под воздействием крепких напитков местный бизнесмен-кондитер Алексей Корягин водит машину регулярно. И даже дважды его лишали за это прав.