Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России. За прошедшую ночь уничтожено 39 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, пять дронов ВСУ сбито над территорией Брянской области. По три беспилотных летательных аппарата уничтожено над Белгородской и Курской областями, по одному – над территорией Орловской и Воронежской областей, еще два – над Республикой Крым. Двадцать четыре украинских БПЛА сбила ПВО над территорией Ростовской области.

Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, воздушную атаку на регион силы ПВО отражали с полуночи. Глава региона также отметил, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 24 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.