Представлены новые герои СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Рядовой Игорь Орлов в ходе боя корректировал огонь артиллерии. Обнаружив несколько автомобилей противника, на которых к переднему краю перебрасывали штурмовиков ВСУ, Игорь оперативно передал координаты на командный пункт. Враг был уничтожен, попытка прорвать оборону российских войск сорвана.

Подразделение под командованием лейтенанта Эдуарда Талдыкина проводило разведку путей движения колонн российских войск, готовящихся к наступлению. В ходе обследования местности было обнаружено 7 неразорвавшихся кассетных боеприпасов и тщательно замаскированное взрывное устройство.

Эдуард, рискуя собственной жизнью, обезвредил взрывчатку. Всего в ходе выполнения задачи саперы под командованием лейтенанта Талдыкина очистили 12 километров дорожного полотна, что способствовало стремительной переброске наших основных сил.