"Славы больше, чем ума": Стоянов поставил на место Кологривого

Юрий Стоянов стал новым звездным гостем шоу Павла Воли. Популярный актер прокомментировал успех своего коллеги Никиты Кологривого, который, впрочем, в последнее время больше известен своими скандальными высказываниями и поведением, чем новыми работами.

"Эффект Кологривого" — это когда славы больше, чем ума. При этом актеру и не надо быть мыслителем. Артист не должен думать, он должен уметь чувствовать… Он отличный нутряной актер. Но слишком много свалившегося внимания после сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" сорвало ему голову… Башню снесло", - высказал мнение Стоянов.

Также в ходе разговора с ведущим знаменитый артист отметил талант актера Юры Борисова, чей успех он давно предсказал, и Ивана Янковского, назвав его великолепным артистом.

Ранее в Сети появился райдер Никиты Кологривого. Якобы актер готов лететь на любом самолете, кроме "Суперджета". А еще требует, чтобы гримеры при работе с ним учитывали тип его кожи. Если на съемках присутствует много людей, то Кологривый требует для себя двух охранников.