Массированный групповой удар нанесен по украинским военным объектам прошедшей ночью. Взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области, Харькове, Житомире и Хмельницкой области. А в Курском приграничье морские пехотинцы Черноморского флота разгромили укрепленные позиции ВСУ в районе ольховской рощи. Националисты пытались держать оборону несколько недель, но были ликвидированы.

Ротацию ВСУ на Ореховском направлении сорвали снайперы Ставропольского гвардейского десантно-штурмового полка группировки "Днепр". Работали парами на заранее подготовленных позициях по разведанным целям. Первый выстрел с дистанции более километра, затем быстрая смена локации и огонь на ликвидацию противника. Враг понес потери и отступил.

Надежное прикрытие штурмовым отрядам на передовой обеспечивает артиллерия. Расчеты САУ "Мста-С" группировки "Центр" уничтожили склад с боеприпасами и скопление живой силы ВСУ на Красноармейском направлении. Огонь вели на дальности более 10 километров. Несколькими залпами цель была уничтожена. Экипаж перевел орудие в дежурный режим, чтобы по первому требованию приступить к выполнению очередного боевого задания.