Зима начнется с мощной магнитной бури

Большая магнитная буря пройдет с 30 ноября на 1 декабря. Кроме того, повышенная активность геомагнитного поля будет также 6, 7 и 17 декабря. Такое явление природы способно принести немало дискомфорта метеозависимым людям, а также тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с артериальным давлением.

В период магнитных волнений могут проявиться следующие симптомы: головная боль, сильная утомляемость и заниженная концентрация внимания. Людям, чей организм реагирует на магнитную активность, в дни, когда ожидается очередная буря, нужно не переутомляться, больше отдыхать и высыпаться, отмечает URA.ru.

Ранее доктор физико-математических наук Сергей Богачев рассказал, что существует определенная корреляция между вспышками на Солнце и северными сияниями, поэтому помимо магнитной бури иногда можно ожидать это красивое явление.

Ученые объяснили, что вспышки на Солнце происходят постоянно, а каждые 11 лет случается пик солнечной активности.