"С логикой у них плохо": политолог Жарихин о ситуации в Грузии

Почему грузинская оппозиция не согласна с легитимностью выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта" и даже готова создавать свой параллельный народный парламент. Как на эти вызовы реагирует президент страны? И почему не все в республике поддерживают так называемый европейский путь?

На эти и другие вопросы Алексея Фролова в программе "События. 25-й час" ответил заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.

"С логикой у них всегда плохо. Они сейчас собираются сделать параллельный народный парламент из тех депутатов оппозиции, которые отказались войти в настоящий парламент. С моей точки зрения, все это замешано на значительной доле демагогии", - отметил он.

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