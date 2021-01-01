Старшему сыну стыдно за памятник на могиле Градского

Александра Градского не стало 28 ноября 2021 года, но лишь недавно на могиле артиста на Ваганьковском кладбище появился памятник. Его выбирала молодая вдова мэтра Марина Коташенко, хотя поначалу старшие дети артиста от третьей жены Даниил и Мария обсуждали с ней концепцию монумента, но в итоге переговоры завершились, потому что вдова якобы вела себя "мягко говоря, некорректно", как отметил Даниил.

Кстати, ни он, ни его сестра Мария на открытии памятника не присутствовали. Однако в Интернете видели фотографии монумента и весьма удивились. По мнению наследников, памятник напоминает своим видом рояль, хотя Градский всегда предпочитал гитару.

"Пока вживую я не видел, только собираюсь с силами, чтобы посетить могилу. Делают они, а стыдно мне. Но у них есть на это право, вот и получилось как получилось", - развел руками Даниил, который считает, что у отца памятник, "как у всех".

По словам старшего наследника, изначально предполагались два варианта монумента: один на основе его любимого фото, где он молодой "красавчик-рокер с гитарой", а второй более концептуальный: с объемным профилем, чоками, занавесом, нотами, гитарой. Даниил рассказал:

"Сестра и мама при жизни говорили с ним на эту тему. Он всегда хотел глыбу, потому что себя с некоей глыбой ассоциировал. Мы действительно думали, насколько глыба подходит сама по себе?"

Теперь Даниил и Мария планируют поставить совершенно другой памятник Александру Градскому на одной из улиц Москвы. Если идею удастся осуществить, то, уверяет сыл артиста, Марина Коташенко получит приглашение на открытие, передает Woman.ru.