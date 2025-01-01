Концерты, балы и спектакли ждут гостей зимнего фестиваля "Усадьбы Москвы" — Сергунина

С 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года в Москве состоится зимний фестиваль "Усадьбы Москвы", он объединит 19 исторических мест города, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

На площадках воссоздадут атмосферу зимнего праздника XIX века. Всего в программу войдет больше 470 концертов, спектаклей, балов и других событий.

Ранее Наталья Сергунина сообщила, что в павильоне № 1 на ВДНХ открылась выставка Третьяковской галереи. На ней представлено отечественное искусство XХ - XXI веков. Экспозиция будет работать до сентября 2025 года.

В течение года москвичи и туристы смогут познакомиться с работами советских классиков и современных авторов. В экспозицию вошло больше 30 произведений - картины, скульптуры, мозаика и видеоинсталляция. Их разместили в восьми залах общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров.