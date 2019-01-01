15 золотых медалей завоевали россияне на Чемпионате мира по кикбоксингу

С 18 по 22 ноября в Аликанте (Испания) состоялся Чемпионат мира по кикбоксингу World Kickboxing Federation (WKF), где приняли участие более тысячи спортсменов из 48 стран. Впервые с 2019 года после антидопинговых ограничений и санкций российские спортсмены выступили с национальным флагом и на церемониях открытия и награждения с честью слышали гимн своей страны. Наши соотечественники завоевали 15 золотых, семь серебряных и две бронзовых медалей.

В разговоре с ТВЦ президент Всероссийской Федерации кикбоксинга Михаил Герасимов рассказал, что спортсмены из других стран были рады нашим бойцам, фотографировались с ними и пытались обменяться футболками.

"Политика отдельно. Там люди, которые живут спортом, дружбой и соревновательным духом", - заявил Герасимов.

В ближайшее время сборная России по кикбоксингу планирует выступить на Чемпионате Европы в Молдавии.