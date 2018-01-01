Американскую армию ждет большая чистка. За годы правления Байдена в вооруженные силы, согласно принципам равенства и инклюзивности, кого только не брали. Подсчитали – 15 тысяч трансгендеров плечом к плечу обеспечивают разнообразие в американской армии.

Брутальный и бескомпромиссный Дональд Трамп, не жалующий движение ЛГБТ*, признанное в России экстремистским и попавшее под запрет, намерен очистить ряды вооруженных сил от тех, кто совершил гендерный переход. Лишний повод обвинить его в связях с Россией?

Логика проста. Родился мужчиной, взял в руки автомат, потом понял, что он женщина, совершил гендерный переход. А если в бою, в разгар сражения, он вдруг совершит переход на сторону противника, начнет себя идентифицировать как солдат армии врага, это как? Трамп в 2018-м уже издавал указ, запрещавший трансгендерам вступать в вооруженные силы. Байден этот указ отменил, и пошло веселье.

Сколько было гордости, сколько радости, когда трансгендер Рейчел Левин получила звание адмирала офицерского корпуса Службы общественного здравоохранения США в 2021 году. Карнавальных персонажей, сменивших ориентацию, принимали на работу в госорганы как родных. Новый президент США решил органы основательно почистить.

И тут самые пытливые вспомнили, что в 90-е годы прошлого века в одной из Лабораторий Американских ВВС всерьез обсуждали создание экстравагантной бомбы, начиненной афродизиаками. Которую можно забросить в стан врага. И врага накроет такое сильное возбуждение, что он немедля потянется к однополым отношениям, пропаганда который запрещена в нашей стране. Копия трехстраничного доклада есть в интернете. Тогда все посмеялись, а зря. Бомба все же рванула. Но не на территории противника. А в расположении американских вооруженных сил. Армия – это вам не ярмарка желаний

Правда, совершить обратный переход этим персонажам раз плюнуть. У них в действительности все не так, как на самом деле.

* движение, признанное экстремистским и запрещенное в России