Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в понедельник, 25 ноября, подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны, сообщает РИА Новости.

Ранее Сергей Лавров высказал мнение, что разрешение ударов вглубь России ракетами ATACMS, британскими и французскими Storm Shadow и SCALP продиктованы желанием нынешних американских властей оставить как можно более плохое наследство следующей администрации.

За неделю ВС России сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва испытала экспериментальную ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Удар пришелся по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику. Он стал ответом на применение американского и британского дальнобойного оружия по территории России.