Спецпрокурор помог Трампу избежать 20 лет тюрьмы

Летом прошлого года против Дональда Трампа были выдвинуты обвинения по четырем статьям. Максимальное наказание за самое тяжкое из преступлений, вменяемых республиканцу, составляет 20 лет лишения свободы.

Однако сейчас стало известно, что спецпрокурор попросил суд в США прекратить дело. Дело в том, что победивший на выборах президента Дональд Трамп 20 января вступит в должность, при этом Министерство юстиции уже давно придерживается позиции, что Конституция США запрещает предъявление обвинений и последующее уголовное преследование действующего президента и распространяется и на нынешнюю ситуацию, уточняет ТАСС.

Ранее стало известно, что избранному американскому президенту Дональду Трампу начали предоставлять секретные сведения разведки. Сотрудники американских разведслужб проводят брифинги для нового хозяина Белого дома согласно традиции, существующей с 1952 года.

Кстати, Дональд Трамп во время предвыборной гонки заявил, что не хочет получать секретные разведывательные сведения. Он признался, что опасается необоснованных обвинений в их разглашении.