Правительство Великобритании недавно поставило Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow. Об этом во вторник, 26 ноября, рассказали информированные источники.

По словам собеседников Bloomberg, это произошло недавно. Такие поставки впервые были осуществлены при премьер-министре Кире Стармере, который обещал продолжать поддержку киевского режима.

Подчеркивается, что ракеты были отправлены еще до решения США и Великобритании разрешить ВСУ бить вглубь России западным оружием.

Ранее британская партия "Наследие" на фоне сообщений о первом применении Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow для удара по России призвала правительство Великобритании прекратить поставлять Киеву вооружение и финансовые средства, чтобы не втягиваться в "далекие зарубежные конфликты".

Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что у Украины есть разрешение использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней".