Медведев: СВО изменила каноны и стратегию войны

Ход специальной военной операции продемонстрировал, что каноны и стратегия войны поменялись. Такое заявление сделал в понедельник, 25 ноября, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как отметил политик в интервью телеканалу Al Arabiya, столь существенные перемены сопряжены с появлением новых видов оружия. В первую очередь это касается использования беспилотных летательных аппаратов, как и танков, и самолетов, и ракет, и другого оружия.

Кроме того, "действия сухопутных войск изменились, поскольку появились новые факторы", рассказал Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что российские школьники будут изучать причины и предпосылки специальной военной операции в старших классах в рамках курса истории — эта тема включена в новый единый учебник истории.

Глава государства Владимир Путин, обращаясь к участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти", подчеркивал, что важно помогать сбережению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.