Полевые хлебозаводы выпекают более двух тысяч буханок хлеба в сутки

Более двух тысяч буханок хлеба в сутки выпекают в полевых хлебозаводах в зоне проведения СВО. Кроме ржаного и пшеничного хлеба, военные пекари готовят булочки и караваи.

Производство работает на поток, который позволяет обеспечить хлебобулочными изделиями военнослужащих как в тыловых районах, так и на передовой. Кроме того, бойцам на переднем крае улучшили рацион питания. Продукты стали более калорийными.

Изменилась упаковка сухпайка. Она стала мягкой, поэтому еду легко положить в рюкзак или сбросить с квадрокоптера. К сухпайку прилагается беспламенный портативный химический разогреватель. Всего за несколько минут еда становится горячей.