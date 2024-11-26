Скрывавшийся полтора года дезертир получил российский паспорт

Украинский дезертир, который полтора года скрывался в ЛНР, получил гражданство России.

Мужчина отказался вести боевые действия против России. На протяжении 18 месяцев он нелегально жил в Северодонецке. Из-за отсутствия документов он не мог устроиться на работу.

"Полтора года у меня не было паспорта, боялся, что могут посадить. А когда понял, что без паспорта на работу не примут, прошел еще раз фильтрацию. Выдали российский паспорт, чтобы официально работать", - рассказал он РИА Новости.

Как отметил мужчина, его мобилизовали в автобусе и отправили служить в ВСУ. После отступления украинских войск, он смог спрятаться в ЛНР. Затем военнослужащему удалось доказать российским спецслужбам, что он не принимал участия в боевых действиях. Личность военного не раскрывается, так как у него остались родственники на Украине.