Володин раскрыл подробности законопроекта о запрете зачислять в школы не знающих русский язык

Депутаты приступили к рассмотрению проекта закона о запрете принимать в школы мигрантов без знания русского языка. В первом чтении документ планируют принять 10 декабря.

Иностранцы будут зачислены в школы только при условии прохождения специального тестирования на знание русского языка на уровень, необходимый для освоения образовательных программ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Само тестирование и критерии его оценки разработает Рособрнадзор, оно будет бесплатным. Те, кто не пройдет проверку, в школу зачислен не будет.

"Низкий уровень знания русского языка <…> вызывает стресс у самого ребенка, не знающего языка, а также создаёт проблемы для одноклассников", - написал Володин в своем telegram-канале.

Кроме того, согласно законопроекту, родителей школьников будут проверять на законность нахождения в России.