Российские войска вклинились в оборону ВСУ под Купянском

Подразделения ВС России вклинились в оборону украинских войск под Купянском Харьковской области. Российские военнослужащие заняли более выгодные позиции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Эксперт уточнил, что в районе Стельмаховки российские войска выбили украинских боевиков с опорного пункта, немного выровняли положение передовых порядков. Северо-западнее Табаевки штурмовикам удалось вклиниться в оборону противника, а западнее Мясютовки, благодаря активным освободительным действиям, ВС России заняли более выгодные позиции.

По данным Марочко, в самом Купянске идут городские бои. Российские силы, отбивают контратаки противника, удерживая ранее занятые рубежи. А к югу от Купянска подразделения ВС России развивают успех, наступая из Сеньково по направлению Глушковки и Загрызово, передает ТАСС.