Знаменитая регулировщица Великой Победы умерла в возрасте 100 лет

В Саратовской области умерла "Бранденбургская Мадонна" - участница Великой Отечественной войны, военная регулировщица Мария Лиманская.

Ей было 100 лет, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Лиманская прославилась благодаря снимку в освобожденном Берлине у Бранденбургских ворот. Фотографию сделал военный корреспондент Евгений Халдей 2 мая 1945 года. Этот снимок стал символом несокрушимости советского народа.

Лиманская ушла на фронт в 18 лет. Сначала шила одежду, потом стала регулировщицей. Она регулировала движение войск на переправе через Дон, участвовала в Сталинградской битве, а затем вместе с советскими войсками дошла до Берлина.