Харрис задумалась об участии в выборах президента США в 2028 году

Вице-президент США Камала Харрис, потерпевшая поражение на выборах главы государства, призывает своих советников и союзников оставить ей открытыми все политические возможности.

Как пишет Politico, после своего фиаско Харрис затаилась, отдыхая с семьей и старшими помощниками на Гавайях, а затем вернулась в Вашингтон В частном порядке политик поручила советникам и союзникам отслеживать все политические варианты, включая возможное участие в президентской гонке в 2028 году.

Не исключается также участие Камалы Харрис в выборах губернатора в ее родном штате Калифорния через два года. Как уверяет политик соратников в телефонных разговорах, "я остаюсь в борьбе".

Между тем прямой начальник Харрис и соратник по Демократической партии, действующий президент США Джо Байден, после поражения вице-президента на выборах принял несколько решений в отношении Украины, которые многие сочли необдуманными и опрометчивыми. Однако окружение престарелого политика уверяет, что к провалу Харрис и всей Демпартии на выборах это не имеет отношения.

Конгресс тем временем требует объяснений от госсекретаря США Энтони Блинкена. Выяснилось, что Госдепартамент оплатил "сеансы плача" для шокированных победой республиканца Дональда Трампа сотрудников.