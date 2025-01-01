Выяснилось содержание 15-го пакета санкций ЕС против России

Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций против России может ввести ограничения против более чем 45 нефтяных танкеров — им планирует запретить заход в европейские порты и доступ к "рискованным перевозкам". Об этом во вторник. 26 ноября, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, новые ограничительные меры также затронут российские компании, которые занимаются транспортировкой нефти, руководителей этих организаций и производителей.

Новые меры, наряду с этим, будут включать запрет на въезд для около 50 физических лиц и заморозку активов примерно 30 организаций. Однако окончательный набор ограничений еще обсуждается и впоследствии может быть изменен.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) в своем осеннем макроэкономическом прогнозе исходит из сценария сохранения "геополитической напряженности на Украине" и всех санкций против России в 2025-2026 годах.

Однако не все в Европе согласны с рестрикционной политикой в отношении России. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что "санкции должны быть пересмотрены, потому что при нынешней политике санкций цены на энергоносители не снизятся".