ВС России поразили пункт размещения наемников под Житомиром

Российские войска нанесли удар по военному объекту в Житомирской области. Поражен пункт размещения иностранных наемников, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Он уточнил, что в пунктах временной дислокации, которые стали целью удара, базировались наемники из Латинской Америки.

По данным координатора подполья, прилеты зафиксированы и в других регионах Украины. Удары ночью нанесены по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска в Одесской области. В Киеве и пригороде целью стали пункты временной дислокации ВСУ и цех по ремонту и производству беспилотников. В Ровенской области поражены энергоструктура, логистический узел, личный состав и орудия ВСУ, приводит слова Лебедева РИА Новости.

Кроме того, военный аэродром и склад поражены в Староконстантинове Хмельницкой области. В Тернопольской области нанесен уда по полигону, месту хранения военной техники и инфраструктурным объектам.