Информация о ходе СВО. Российские войска зашли в центр Курахова - одного из важнейших укрепрайонов ВСУ. Наша тяжёлая техника под прикрытием артиллерии выбивает неонацистов, заставляя отступать к западным окраинам города. Южнее - освобождены ещё несколько населённых пунктов. Продолжаются штурмы на Красноармейском направлении, а также в курском приграничье.

Морские пехотинцы захватили еще один укрепрайон ВСУ в курском приграничье. Уничтожены десятки единиц бронетехники западного производства. Среди трофеев также иностранное вооружение и боеприпасы. Морпехи действовали хитростью. Атаку вели с разных сторон, отвлекая внимание противника от основных сил. В итоге противник был отброшен.

С воздуха наших штурмовиков поддерживали экипажи самолетов Су-25 - нанесли удары по позициям ВСУ авиационными ракетами. На Кураховской направлении в ДНР филигранно работают операторы беспилотников. С помощью дронов - камикадзе уничтожены позиция ПТУР и купольная камера наблюдения и разведки ВСУ на чердаке высотного здания. В результате штурмовые подразделения смогли продвинуться вперед.

Снайперские пары Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка сорвали ротацию подразделений ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, а также не допустили подвоза боеприпасов и продовольствия.

Наступление штурмовых групп на Южно-Донецком направлении обеспечили экипажи танков Т-80. Эти машины не только ведут огонь по противнику, но и делают проходы в минных заграждениях.

Расчеты САУ "Мста - С" группировки "Центр" нанесли удар по позициям националистов на Красноармейском направлении. Уничтожены живая сила противника и склад с боеприпасами.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"