Запад негласно подталкивает киевский режим к ядерному терроризму. С таким заявлением выступил директор ФСБ России. По мнению Александра Бортникова, опасность представляет создание на Украине так называемой "грязной бомбы". Ранее в ряде зарубежных СМИ появились сообщения о том, что некоторые американские и европейские чиновники предложили вернуть Киеву ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР. Официальный Вашингтон данную информацию, по понятным причинам, не комментирует. Впрочем, ответственность за новый виток эскалации в Белом доме все-таки признали.

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