Собянин: В Москве отремонтировали еще 13 поликлиник по новому стандарту

В Москве после реконструкции открыли ещё 13 детских и взрослых поликлиник. Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Медучреждения расположены в разных районах города и обслуживают более 440 тысяч человек. Все они работают по новому московскому стандарту. А благодаря современному техническому оснащению врачи могут применять наиболее современные виды диагностики.

Так, в головных зданиях дополнительно установили рентген и УЗИ-аппараты, компьютерный и магнитно-резонансный томографы, эндоскопическое оборудование. Благоустроили и прилегающую территорию. Возле входов в детские поликлиники высадили ели, которые в новогодние праздники украсит иллюминация.