Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Матвея Анисимова

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 13-летнем Матвее Анисимове из Ленинградской области. У мальчика тяжёлый и очень редкий диагноз, связанный с нарушением работы костного мозга. Заболевание может перейти в острый миелоидный лейкоз, если срочно не начать необходимое лечение. Мальчику назначена трансплантация костного мозга, но до пересадки необходимо срочно пройти курс терапии специальным дорогостоящим препаратом. Он поможет предотвратить прогрессирование заболевания. Но стоит лекарство больше миллиона рублей. У мамы, которая воспитывает Матвея и его сестру одна, таких денег нет, и она просит о помощи всех неравнодушных.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Матвея. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Матвей деловито раскручивает старый чайник. 13-летний мальчик интересуется электроникой, а раньше ходил на занятия по робототехнике. Теперь же научный интерес ограничен ремонтом домашней техники, что вышла из строя, в перерывах между постоянными походами в клинику.

"Я хочу жить нормальной жизнью - общаться с друзьями, гулять, ходить в школу, делать уроки. И хочу забыть про больницу, про походы к врачу", - говорит Матвей.

Обычная подростковая жизнь Матвея изменилась три года назад. Тогда он тяжело заболел ангиной, потом ещё раз, и ещё. "Ангины проявлялись раз в месяц, как по расписанию. Когда болел, тяжело болел, температура могла и неделю держаться", - вспоминает Татьяна Анисимова, мама Матвея.

Резкий сбой иммунитета озадачил родных и врачей. Но кроме частых инфекционных заболеваний, болезнь долгое время никак себя не проявляла. Прошлой осенью Матвея с очередной сильнейшей ангиной госпитализировали в больницу в родном Волхове, а оттуда сразу же направили в Санкт-Петербург на обследование.

После пункции костного мозга удалось поставить точный диагноз. Оказалось, у Матвея редкая патология крови - хроническая миелопролиферативная болезнь.

"Для детей это действительно очень редкая история, в основе этого заболевания лежат генетические мутации, в результате чего костный мозг начинает чрезмерно образовывать иммунные клетки. Такие состояния всегда опасны тем, что они могут превратиться в злокачественное образование, в данном случае - в острый миелоидный лейкоз", - рассказал Никита Левковский, врач-педиатр "НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой".

Врачи начали терапию, но она оказалась малоэффективной. Болезнь прогрессировала. Увеличились в размере внутренние органы, а анализы продолжали показывать в разы завышенное число лейкоцитов.

"Поскольку мы наблюдаем его длительное время, мы отмечаем признаки того, что его заболевание начинает нести все более агрессивный характер", - отметил Никита Левковский.

Матвея может вылечить только трансплантация костного мозга. Донора уже ищут. Но перед пересадкой мальчику необходимо пройти терапию дорогостоящим препаратом, который поможет сдержать агрессивную болезнь. Стоит лекарство больше миллиона рублей, мама Матвея в отчаянии.

"Я хочу обратиться ко всем неравнодушным людям, помочь собрать нам эту сумму. Сумма очень большая, я одна не справлюсь, поэтому нам нужна помощь Помогите, пожалуйста, моему сыну Матвею стать здоровым", - говорит она.

Татьяне очень сложно просить о помощи, она привыкла со всеми трудностями справляться самостоятельно. Женщина одна воспитывает двоих детей - у Матвея есть сестра-двойняшка Варвара.

Из-за болезни и частых госпитализаций Матвей постоянно приходилось пропускать школу, и теперь они с сестрой учатся в разных классах. Но мальчик не сдаётся, продолжает заниматься самостоятельно. Ему предстоит столько наверстать - и не только школьную программу. А сейчас так важно остановить смертельную болезнь, чтобы у Матвея был шанс на здоровую и счастливую жизнь.

Ещё раз напомним - времени у Матвея мало. Болезнь быстро прогрессирует, оставляя на выздоровление всё меньше шансов. Начать терапию нужно как можно скорее - и ваша помощь нужна прямо сейчас!

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Матвея Анисимова, программа 2152