В Москве прошло заседание Директорской ложи

Обновление репертуара в ходе подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне обсудили в Москве руководители театров и концертных залов столицы.

Как отметили участники заседания Директорской ложи, значительная часть премьерных постановок, которые ведущие коллективы представят в новом сезоне, призвана способствовать укреплению патриотизма в обществе.

Эту цель преследует и конкурс - фестиваль Театр Победы. По словам организаторов, на участие в мероприятии поступило более 320 заявок со всей страны. В рамках проекта зрители увидят спектакли, посвященные подвигам героев фронта и тыла.