Украинский конфликт вошел в критическую фазу, что требует от членов НАТО укреплять собственную оборону. Такое заявление сделал руководитель британского Министерства обороны Джон Хили.

По словам политика, "пришло время для того, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны". Хили отметил, что европейские страны укрепляют восточные рубежи НАТО, а также углубляют сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет.

Министр также подчеркнул, что "глобальные угрозы усиливаются", поэтому обсуждается необходимость увеличивать военные расходы и "брать на себя больше ответственности" за обеспечение безопасности Европы, сообщает ТАСС.

Это заявление последовало на фоне сообщений о том, что Лондон впервые за период премьерства Кира Стармера отправил Киеву ракеты Storm Shadow. Подчеркивается, что ракеты были отправлены еще до решения США и Великобритании разрешить ВСУ бить вглубь России западным оружием.

Российская сторона не раз предупреждала, что накачивание вооружениями киевского режима лишь ведет к эскалации ситуации, однако не может изменить ход специальной военной операции. Все цели СВО будут достигнуты.