Если действующий президент США Джо Байден решится на передачу киевскому режиму ядерного оружия, это будет рассматриваться как акт государственной измены. Такое заявление сделала конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин.

Как написала парламентарий в соцсети Х, нельзя исключать, что Байден таким образом попытается развязать ядерную войну, чтобы использовать как повод для приостановки передачи власти Дональду Трампу.

Однако, по мнению Тэйлор-Грин, подобный сценарий — "это безумие и полностью антиконституционно, возможно это акт государственной измены".

Ранее военный эксперт Николас Драммонд заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может пойти на тайную сделку с киевским режимом, благодаря которой "внезапно Украина станет очень сильной". Для этого американский политик может передать Киеву ядерное оружие.

При этом в Кремле подчеркивали, что Россия делает все от нее зависящее, чтобы не допустить ядерного конфликта. Москва рассчитывает на то, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию.