Байден рассказал об увольнении с должности официанта

Действующий президент США пошутил по поводу своего "увольнения" с должности официанта. Джо Байден подавал брюссельскую капусту на "Дружеской вечеринке" береговой охраны на Стейтен-Айленде.

Байден в свои 82 года является старейшим президентом в истории Америки, напоминает британская Daily Mail. Президент раздавал еду на День благодарения почти 50 минут, прежде чем сделать заявление. По словам Байдена, ему сообщили об увольнении, так что пора возвращаться в Белый дом.

Ранее американский лидер по традиции Дня благодарения помиловал индеек Персик и Цветок. А во время вечеринки Байден отпустил странную шутку о том, что ему нужно уйти, потому что из-за его присутствия на празднике было заблокировано дорожное движение. Посетители мероприятия не поняли, что он имел в виду, отмечает издание.