Североатлантический альянс, заявляя о возможности превентивных ударов по России, отбросил все приличия. Такое заявление сделал во вторник, 26 ноября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат отреагировал на высказывание председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра о том, что членам военного блока следует превентивно бить по целям в Российской Федерации, которые, по мнению альтянса, могут представлять для него угрозу.

Как подчеркнул Лавров, "тут комментировать даже нечего, просто все приличия уже отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что страны Североатлантического альянса напрямую вступили в войну с Россией. Они воюют напрямую, потому что указывают цели на территории России, а также управляют наведением американских или европейских ракет.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте побывал в резиденции Дональда Трампа в Мар-о-Лаго. Источники утверждали, что Рютте просил избранного американского президента не делать России уступок в контексте конфликта на Украине. Официально Брюссель ограничился заявлением о том, что обсуждался "ряд вопросов глобальной безопасности".