Трудовым мигрантам могут запретить получать ВНЖ и гражданство России

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия — За правду" внесут пакет законопроектов, которыми, в частности, предлагается запретить получение вида на жительство (ВНЖ) или гражданства трудовыми мигрантами, привлекаемыми в рамках организованного набора.

Как отмечает РИА Новости, авторы законодательной инициативы считают целесообразным официально лишить неквалифицированных инокультурных иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора, права на получение ВНЖ и гражданства Российской Федерации.

Кроме того, предлагается запретить въезд на территорию России членам семей, а также близким родственникам иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора.

Ранее глава фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов заявил, что теперь с мигрантами сложнее, "их квота, поток стал меньше". В связи с этим он призвал россиянок "рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров".

Между тем в Кремле подчеркнули, что главную проблему представляют не все мигранты вообще, а нелегалы, которые нарушают российское законодательство, создают предпосылки для распространения преступности и экстремизма.