Бортников: НАТО ищет доступ к Каспию и Черному морю

НАТО закрепляет свои позиции на границах Союзного государства России и Белоруссии. Североатлантический альянс ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы. Помимо этого, НАТО ищет доступ к Каспию, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Глава спецслужбы отметил, что НАТО также стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Черном море. Военная угроза со стороны альянса неуклонно растет, подчеркнул Бортников на Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

Директор ФСБ также сообщил, что сеть американских лабораторий - под благовидным предлогом противодействия неким "биологическим угрозам" - на деле реализует программы создания биооружия избирательного действия. Вдобавок отдельные страны НАТО подливают масла в огонь, накачивая оружием противоборствующие стороны на территории стран СНГ, приводит слова Бортникова ТАСС.