ФАС проверит взлетевшие цены на картофель

Генпрокуратура и Федеральная антипомонопольная служба (ФАС) проверят цены на картофель.

С начала года стоимость овоща выросла на 74%, заявил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. В некоторых магазинах за килограмм картошки просят от 85 рублей, притом что этот товар отнесен к группе социально значимых.

"В России сегодня нет ни его дефицита, ни ажиотажного спроса на него. Почему же такие накрутки в рознице?", - задался вопросом депутат.

Выборный напомнил, что в прошлом году торговые сети обязались держать наценку на социально значимые товары в районе 5%.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что годовая инфляция в России на ноябрь составила 8,68%. В основном ее разогнали продовольственные товары – овощи и молочная продукция. В ближайшее время ожидается согласование беспошлинного ввоза сливочного масла, возможно введение льгот на импорт картофеля, лука, моркови, капусты и яблок.