Медведев углядел признаки подготовки к ядерному конфликту с Россией

Сама угроза передачи ядерного оружия киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией. Такое заявление сделал во вторник, 26 ноября, заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что "фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания".

Медведев заявил, что сама идея передать ядерное оружие стране, которая воюет с крупнейшей ядерной державой, "настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Joe The Walking Dead (Джо Ходячий мертвец — перевод с английского языка) и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага".

Последствия передачи Украине ядерного оружия очевидны, резюмировал российский политик в своем Telegram-канале.

Ранее член Конгресса США Марджори Тэйлор-Грин отмечала, что уходящий президент Джо Байден способен попытаться развязать ядерную войну, лишь бы помешать передаче власти республиканцу Дональду Трампу. Конгрессвумен предупредила, что передача Киеву ядерного оружия будет расценена как госизмена.

При этом в Пентагоне признавали, что американские власти не усматривают никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия на Украине, несмотря на корректировку российской ядерной доктрины.