Ценовые соглашения в России разрешили заключать на все товары

Власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие товары.

Постановление такого содержания опубликовано во вторник, 26 ноября, федеральным правительством России.

Авторы документа сочли, что это "позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан", сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее антимонопольщики предложили разрешить заключение соглашений о стабилизации цен на все товары, а не только по социально значимым продуктам, как сейчас. При этом участие бизнеса в этих соглашениях по-прежнему останется добровольным — принуждать коммерческие компании к их заключения не будут.

При этом в августе Федеральная служба государственной статистики отмечала, что на некоторые продукты цены снизились сами по себе. Это касалось плодоовощной продукции и было вызвано сезонным фактором: благодаря новому урожаю на рынке оказалось много овощей и фруктов, поэтому они подешевели.