Нарышкин уличил Запад в дестабилизации обстановки во всем мире

Дестабилизация обстановки во всех регионах мира – дело рук Запада. Западные страны идут на это сознательно, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Глава СВР согласился с заявлением Николая Патрушева, который обратил внимание на планы западных стран дестабилизировать обстановку в России. Помощник российского президента подчеркнул, что для достижения этой цели, расшатывания политической системы Запад стремится подорвать традиционные ценности.

Нарышкин ранее назвал безответственными рассуждения западных политиков о том, что они могут пересекать красные линии России. Директор СВР подчеркнул, что Москва сделала жесткое предупреждение странам НАТО, внеся изменения в ядерную доктрину. Он добавил, что Запад везде видит объект для подавления, завоевания или даже грабежа. Это и есть расизм, приводит слова Нарышкина ТАСС.