Восстановлена полная картина смерти школьницы в загоне для скота

В Красноярском крае выясняют обстоятельства жуткой смерти школьницы в загоне для скота.

Трагедия произошла в селе Ушканка Ужурского района. 23 ноября глава семейства и его жена уехали в Красноярск реализовывать мясо. Хозяйство осталось на 17-летней дочери. Вечером девушка пошла в загон кормить скот. По неизвестной пока причине два быка оказались вне загона, и один из них ударил школьницу рогом по голове. Девушка потеряла сознание и упала. После этого на нее напали свиньи и покусали ее.

Тело девушки обнаружил друг ближе к полуночи. Он вызвал скорую помощь и полицию. Однако спасти девушку не успели – к моменту приезда медиков она была уже мертва. Вскрытие показало, что она скончалась от большой потери крови из-за повреждения бедренной артерии на левой ноге.

Каким образом вышло так, что быки оказались вне загона, выясняется. Не исключено, что школьница сама открыла стойло, но есть и другое предположение: одно из животных могло открыть щеколду языком. После трагедии быки из загона сбежали, на момент работы следователей их уже не было.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в региональном главке СКР. Расследование продолжается.