Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в СНГ

Спецслужбы должны выявлять любые негативные тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в странах Содружества и соседних регионах. Об этом сказано в приветствии, которое направил президент России Владимир Путин участникам совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.

Путин также напомнил о необходимости прогнозировать развитие угроз, обмениваться информацией и опытом работы. Президент подчеркнул, что уже 20 лет такие совещания позволяют руководителям служб обсуждать актуальные вопросы, вырабатывать решения, направленные на защиту стран СНГ от внутренних и внешних угроз, выстраивать новые формы и механизмы сотрудничества.

Российский лидер подчеркнул в опубликованной на сайте Кремля телеграмме, что конструктивное взаимодействие особенно важно сегодня, в сложных геополитических условиях. Путин убежден, что совещание будет способствовать углублению партнерства, поможет укреплению мира и безопасности на пространстве СНГ.