Три человека обварились кипятком из-за прорыва трубы с кипятком в Петербурге

В Санкт-Петербурге госпитализировали трех пострадавших после прорыва трубы с горячей водой.

Инцидент произошел в ночь на 26 ноября на улице Маршала Захарова. Пострадали люди, которые находились в машине. По словам очевидцев, люди вышли из автомобиля и попытались пересечь горячую воду на ногах.

В результате их отвезли в НИИ Джанелизде с ожогами ног, сообщила компания "Теплосеть Санкт-Петербурга".

На месте прорыва работают специалисты. Аварию намерены завершить к полуночи. В настоящий момент улица Маршала Захарова перекрыта от улицы Десантников до улицы Жукова в обе стороны. Изменены маршруты пяти автобусов.