Госдума сделала шаг к исключению "Талибана"* из списка террористических организаций

На рассмотрение Государственной думы России внесен законопроект о временном исключении организаций, в том числе международных, из списка запрещенных в России.

В случае принятия указанных поправок запрет деятельности организации, включенной в перечень террористических, может быть временно приостановлен по решению суда на основании заявления генерального прокурора или его заместителя.

Главным основанием для этого авторы законодательной инициативы назвали наличие фактов, что пресловутая организация прекратила осуществление террористической деятельности, сообщает "Интерфакс".

Если поправки будут приняты, у российских властей появится легальная возможность исключить из списка террористических и запрещенных организаций "Талибан"*, который руководит сейчас Афганистаном.

Ранее "Талибан"* исключили из перечня террористических организаций в Киргизии. Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя это событие, выразил понимание, пояснив, что Киргизия — сосед Афганистана, а потому Бишкеку приходится строить отношения с правительством талибов*.

В мае российский лидер Владимир Путин согласился с тем, что в Афганистане есть проблемы, которые всем "хорошо известны". Однако он подчеркнул, что взаимоотношения с этой страной все время на слуху, а талибы* – это "люди, которые контролируют страну и ее территорию".

* организация, признанная террористической и запрещенная в России