Глобальный теневой рынок оружия создан на Украине. Вооружение постоянно перемещается в разные очаги нестабильности, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

На совещании руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ, которое проходит в Москве, Бортников заявил об активности иностранных спецслужб. Они превратили Украину в полигон для дестабилизации ситуации на постсоветском пространстве.

Кроме того, по данным главы ФСБ, украинская организованная преступность контролирует значительную часть производства наркотиков. Западные спецслужбы используют их для гибридной войны против России и дестабилизации ситуации на постсоветском пространстве, передает Zvezdanews.