Кремль объяснил, зачем Путин едет в Казахстан

Российский лидер Владимир Путин 27-28 ноября примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, запланированы переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым для обсуждения развития отношений стратегического партнерства и союзничества.

По результатам переговоров будет подписано совместное заявление глав государств, а также ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.

Кроме того, Путин и Токаев обратятся по видеосвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Уфе.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что непобедимость России — "это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей".

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркивал, что в России привыкли к ограничениям, хотя запреты направлены против всего населения нашей страны. Политик пообещал, что "в этой войне Победа будет за нами".