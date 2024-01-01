Минобороны усовершенствует услугу протезирования для участников СВО

Новые стандарты стоматологического протезирования разработаны в России. Об этом во вторник, 26 ноября, рассказала статс-секретарь — заместитель российского министра обороны Анна Цивилева.

По словам представителя ведомства, "в периметре Минобороны мы поняли, что зачастую у нас нет стабильности в том, что военнослужащие получают качественные протезы". При этом министерство проводит активную работу по обеспечению протезирования участников СВО.

По указанию главы ведомства Андрея Белоусова проведена глубокая диагностика всех проблем действующей системы протезирования. С 1 января 2025 года Минобороны будет закупать комплексную услугу, включающую в себя и изготовление протезов, и реабилитацию после процедуры, и адаптацию, цитирует Цивилеву РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря 2024 года начнут действовать поправки о списании до 10 миллионов рублей долгов по кредитам участникам спецоперации, заключившим контракт с Министерством обороны не ранее этой же даты. Наряду с этим пролонгируются кредитные каникулы для бойцов СВО.

Между тем российские регионы направили в 2024 году на поддержку участников специальной военной операции уже 201 миллиард рублей. В Счетной палате заявили, что нужно унифицировать и кодифицировать меры поддержки участников спецоперации как с точки зрения их наименования, так и в части объема.