Боррель высказался о двойных стандартах ЕС на фоне ситуации с Нетаньяху

Европейцы обязаны исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В противном случае это будет проявлением европейских двойных стандартов, заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель на заседании глав МИД стран - членов G7. Члены ЕС не должны выбирать то, когда следовать ордеру МУС, а когда нет.

"Это будут двойные стандарты, за которые ЕС так часто критикуют в мире", - приводит его слова ТАСС.

На прошлой неделе МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Их подозревают в военных преступлениях в Газе.

При этом Израиль не ратифицировал Римский статут и не собирается сотрудничать с МУС при расследовании событий в Палестине.

Россия также не является участницей Римского статута, а потому не признает решения Международного уголовного суда и не подчиняется им.