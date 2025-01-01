В Москве стартовал конгресс выпускников Всемирного фестиваля молодежи

Доступность современного образования, организация учебного процесса в эпоху цифрового поколения, перспективы реализации совместных международных проектов - эти и многие другие вопросы обсудят участники Глобального конгресса выпускников Всемирного фестиваля молодежи.

Мероприятие стартовало сегодня в Москве. В столицу прибыли более 150 студентов - россияне и граждане иностранных государств, которые в марте стали гостями большого фестиваля в Сириусе. Для них подготовлена масштабная деловая и культурная программа.

Участников ждут дискуссии, лекции, мастер - классы и сессии. Также в рамках конгресса объявят название города - соорганизатора Международного молодежного форума в 2025 году.