ФМБА применяет уникальные разработки в своих операциях

Через пару дней после сложнейшей операции Людмила готовится к выписке. И ее счастью нет предела. Наконец, после полугода строжайшего постельного режима можно вот так, не задумываясь, пройтись по коридору и помахать рукой дочке.

У Людмилы аневризма сосудов головного мозга. Была. В ожидании операции признаётся – чувствовала себя ужасно от одного осознания, что любое неосторожное движение может спровоцировать инсульт и вообще стать последним.

Диагноз Людмилы встречается у одного из 100 человек - настолько он распространён. Коварство заболевания в том, что участок аорты, который расширен или выпячивается, со временем растягивается, истончается. А когда прорывается - речь уже о спасении жизни. Если заболевание вовремя выявлено, то избавиться от него можно за считанные минуты. В том числе в рентгеноперационной Федерального Центра мозга и нейротехнологий.

"Микрокатетер заводится человеку прямо в аневризму. И в него вставляется вот это устройство. Вот сейчас выходит микрокатетер, открывается, после этого он отделяется, остаётся в аневризме. И полностью закрывает аневризму", - пояснил Кирилл Орлов, руководитель научно-исследовательского центра эндоваскулярной нейрохирургии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук.

Уникальное устройство - web – разработка, недавно зарегистрированная в России, впервые применена именно в стенах ФМБА. Автор дебюта - опытный доктор Кирилл Орлов. Эмоции от проделанной работы помнит, как будто это было вчера.

Ту операцию транслировали онлайн – в моменте за манипуляциями следили врачи со всей страны! Не множество спиралей, трепанация черепа, установка стентов, - как было раньше. Всё делается через прокол, эндоваскулярно. Всего одно устройство и наилучший результат для пациента: в процессе меньше осложнений, после – никаких лекарств.

"Устройство диаметром 6 мм, а есть от 3-х мм. Надо, чтобы оно идеально открывалась, проходило через микрокатетер диметр которого меньше 1 мм", - отметил Кирилл Орлов.

Около 20 пациентов уже прооперированы с использованием устройства WEB. Перед выпиской - обязательный осмотр. Людмила благодарит врачей Центра. Ведь здоровая жизнь, которая снова станет реальностью, бесспорно, их заслуга.