Сотрудники ГАИ задержали на МКАД наркокурьера

Сотрудники ГАИ прямо на МКАДе задержали мужчину, который перевозил килограмм синтетического наркотика.

Всё началось с того, что инспекторы остановили машину для проверки документов. Водитель заметно нервничал. Поэтому на место для досмотра автомобиля вызвали следственную-оперативную группу с собакой. И под ковриком переднего сидения полицейские обнаружили два свертка с неизвестным веществом, еще один пакетик находился в жилетке подозреваемого.

Мужчина сразу признался, что наркотики вез для продажи.