В Подмосковье зоозащитники спасли рысь Амазонку

Эти кадры сняты в одном из коттеджных поселков городского округа Щелково. По улице свободно разгуливает исхудавшая рысь, видимо, в поисках еды. Безответственные хозяева бросили ее одну в вольере. Местные жители были напуганы, ведь хищник легко покидал пределы своего жилища. Спасатели из парка диких животных "Земля Прайда" узнали о ситуации, но поначалу могли только наблюдать за животным на расстоянии.

"Из-за определенных юридических проблем мы не смогли ее забрать, так как животное - это все-таки частная собственность. И в тот момент, когда мы уехали обратно, на полпути нам позвонили соседи и сообщили, что рысь снова выбралась и укусила соседа по участку. Мы, конечно же, сразу вернулись, приехала полиция, скорая", - рассказал Виктор Агафонов, директор парка диких животных "Земля Прайда".

Благодаря несчастному случаю и вмешательству органов правопорядка удалось получить законные основания для отлова. Рысь доставили в парк диких животных.

Сразу после спасения ее отправили на осмотр к ветеринарам. Состояние оказалось критическим. Даже без анализов было очевидно, что за животным долго не ухаживали. Животное сильно истощено, вес едва превышает 12 килограммов – это в два с половиной раза меньше нормы. Предстоит долгая реабилитация.

Ее зовут Амазонка. Она должна быть королевой лесов, охотницей и хищницей, но вместо этого забилась в угол вольера. Истощенная и напуганная, и даже здесь, в безопасности, она не доверяет никому.

Амазонка пока с недоверием относится к новому жилью. Она редко выходит из укромного места даже за еду, которая ей так нужна, и не понимает, что здесь ей хотят помочь. Это неудивительно: два года её жизнь проходила за хлипкой сеткой на заброшенном участке, где о ней заботились лишь неравнодушные соседи и местные строители.

К сожалению, история Амазонки – не единственный подобный случай. Всё чаще дикие животные оказываются в руках безрассудных людей, которые сначала заводят их как экзотических питомцев, а потом бросают из-за сложностей содержания. Сотрудники парка делают всё, чтобы помочь Амазонке восстановить силы и научиться снова доверять людям.